НАТО передало 65 машин "швидкої" для Збройних Сил України – фото

Надання цієї допомоги відбулося у відповідь на запит щодо термінових потреб України

Фото: Facebook NATO in Ukraine

НАТО передало Збройним Силам України 65 карет швидкої допомоги, повідомило представництво Альянсу в країні.

Надання цієї допомоги відбулося у відповідь на запит щодо термінових потреб України.

Передання автівок сталося у межах Комплексного пакета допомоги НАТО Україні – це основна рамка практичної співпраці між Альянсом і країною.

Оновлений пакет був ухвалений на Мадридському саміті 2022 року, під час Вільнюського саміту 2023-го Україна та НАТО погодили трансформувати його у багаторічну програму згідно з коротко-, середньо- та довготерміновими потребами.

На Вашингтонському саміті у 2024-му союзники оголосили про зобов'язання з довгострокової безпекової допомоги Україні – і держави планують забезпечити фінансування на рівні 40 млрд євро впродовж наступного року.

Фото: Facebook NATO in Ukraine

27 жовтня стало відомо, що Україна отримала від Канади бойові броньовані машини бойової підтримки LAV 6 ACSV у модифікації для транспортування поранених.