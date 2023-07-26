НАТО самолетами и дронами усилит разведку в Черном море после действий России
Североатлантический альянс усилит разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников, после выхода России из зернового соглашения и в связи с последними ударами оккупантов по портовым украинским городам. Об этом говорится в заявлении по итогам Совета Украина-НАТО.
В ходе встречи представители НАТО и Украина обсудили последние российские ракетные удары по Одессе, Николаеву и другим портовым городам, в частности по дунайскому портовому городу Рени у румынской границы, а также осудили решение России выйти из зернового соглашения.
"Члены Альянса отметили, что новая зона предупреждения России в Черном море в пределах исключительной экономической зоны Болгарии создала новые риски просчетов и эскалации, а также серьезные препятствия свободе судоходства", – говорится в коммюнике.
Также НАТО подтвердило, что продолжит усиленное наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.
- После этого Россия массированно атаковала Одессу с воздуха, нанеся серьезный ущерб портам в Одессе и Черноморске, работавшим в коридоре. В порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна, предназначавшихся для Китая.
Читайте также: Россия целенаправленно саботировала зерновую инициативу – ГУР перехватило секретный доклад
Комментарии