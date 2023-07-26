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НАТО самолетами и дронами усилит разведку в Черном море после действий России

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 19:01
НАТО самолетами и дронами усилит разведку в Черном море после действий России - Фото
Корабли НАТО в Черном море (Фото: ЕРА)

Североатлантический альянс усилит разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников, после выхода России из зернового соглашения и в связи с последними ударами оккупантов по портовым украинским городам. Об этом говорится в заявлении по итогам Совета Украина-НАТО.

В ходе встречи представители НАТО и Украина обсудили последние российские ракетные удары по Одессе, Николаеву и другим портовым городам, в частности по дунайскому портовому городу Рени у румынской границы, а также осудили решение России выйти из зернового соглашения.

"Члены Альянса отметили, что новая зона предупреждения России в Черном море в пределах исключительной экономической зоны Болгарии создала новые риски просчетов и эскалации, а также серьезные препятствия свободе судоходства", – говорится в коммюнике.

Также НАТО подтвердило, что продолжит усиленное наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников.

Читайте также: Россия целенаправленно саботировала зерновую инициативу – ГУР перехватило секретный доклад

Милана Головань
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