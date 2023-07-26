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НАТО літаками та дронами посилить розвідку у Чорному морі після дій Росії

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 19:01
НАТО літаками та дронами посилить розвідку у Чорному морі після дій Росії - Фото
Кораблі НАТО у Чорному морі (Фото: ЕРА)

Північноатлантичний альянс посилить розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників, після виходу Росії із зернової угоди та у зв'язку з останніми ударами окупантів по портових українських містах. Про це йдеться у заяві за підсумками Ради Україна-НАТО.

Під час зустрічі представники НАТО та Україна обговорили останні російські ракетні удари по Одесі, Миколаєву та інших портових містах, зокрема по дунайському портовому місту Рені біля румунського кордону, а також засудили рішення Росії вийти із зернової угоди.

"Члени Альянсу зазначили, що нова зона попередження Росії в Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії створила нові ризики прорахунків та ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства", – йдеться у комюніке.

Також НАТО підтвердило, що продовжить посилене спостереження й розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.

Читайте також: Росія цілеспрямовано саботувала зернову ініціативу – ГУР перехопило секретну доповідь

Мілана Головань
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зернова угодаРада Україна-НАТО
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