НАТО літаками та дронами посилить розвідку у Чорному морі після дій Росії
Північноатлантичний альянс посилить розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників, після виходу Росії із зернової угоди та у зв'язку з останніми ударами окупантів по портових українських містах. Про це йдеться у заяві за підсумками Ради Україна-НАТО.
Під час зустрічі представники НАТО та Україна обговорили останні російські ракетні удари по Одесі, Миколаєву та інших портових містах, зокрема по дунайському портовому місту Рені біля румунського кордону, а також засудили рішення Росії вийти із зернової угоди.
"Члени Альянсу зазначили, що нова зона попередження Росії в Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії створила нові ризики прорахунків та ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства", – йдеться у комюніке.
Також НАТО підтвердило, що продовжить посилене спостереження й розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. У той же день Зеленський запропонував ООН та Туреччині продовжити роботу коридору без Росії.
- Після цього Росія масовано атакувала Одесу з повітря, завдавши серйозних збитків портам в Одесі та Чорноморську, які працювали в коридорі. У порту Чорноморська було знищено 60 000 тонн зерна, що призначалися для Китаю.
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