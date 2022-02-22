НАТО созывает сегодня внеочередное заседание Комиссии НАТО-Украина
Сегодня, 22 февраля, состоится внеочередное заседание Комиссии НАТО-Украина. Об этом сообщается на сайте Альянса.
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Известно, что заседание пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
В 18:00 по киевскому времени ожидается брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Вчера Столтенберг заявил, что осуждает решение России о признании оккупированных территорий Донбасса. По его словам, это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские договоренности, стороной которых является Россия.
Он отметил, что Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку террористам и пытаясь создать предлог для нового вторжения. Тем не менее, генсек НАТО все еще призывает РФ избрать путь дипломатии.
- 21 февраля Путин признал "республиками" захваченные Россией территории Донбасса "в границах, сейчас фактически установленных". Он также распорядился официально ввести на Донбасс российские войска.
- Страны Запада раскритиковали решение Путина.
- В РФ пока оставляют неопределенность в вопросе о том, в каких границах Россия признала оккупированные территории Донбасса.
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