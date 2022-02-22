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НАТО созывает сегодня внеочередное заседание Комиссии НАТО-Украина

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 15:15
НАТО созывает сегодня внеочередное заседание Комиссии НАТО-Украина - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Сегодня, 22 февраля, состоится внеочередное заседание Комиссии НАТО-Украина. Об этом сообщается на сайте Альянса.

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Известно, что заседание пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В 18:00 по киевскому времени ожидается брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Вчера Столтенберг заявил, что осуждает решение России о признании оккупированных территорий Донбасса. По его словам, это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские договоренности, стороной которых является Россия.

Он отметил, что Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку террористам и пытаясь создать предлог для нового вторжения. Тем не менее, генсек НАТО все еще призывает РФ избрать путь дипломатии.

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Оксана Житнюк
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