Нацгвардия: Россия пытается совершать "беспокоящие" обстрелы и штурмовать позиции

В районах ответственности Нацгвардии, основе усилия противник сосредотачивает на пяти направлениях

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Подразделения Национальной гвардии обычно выявляют попытки российских штурмов заранее, уничтожая пехоту противника его автомобильную и бронированную технику. Кроме штурмовых действий, враг также пытается совершать "беспокоящие" обстрелы. Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии для LIGA.net.

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По данным Музычука, несмотря на постоянные попытки противника продвигаться, в частности в районе Тернов, Серебрянского лесничества, гвардейцы удерживают позиции.

"Противник здесь, кроме штурмовых действий, пытается осуществлять беспокоящие обстрелы, которые не всегда предшествуют непосредственно штурмам", – рассказал он.

Карта: Deepstate

В районах ответственности, где выполняют задачи подразделения Нацгвардии, основе усилия противник сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском направлениях, сообщил Музычук.

Также спикер Нацгвардии рассказал, что за последние дни гвардейцы уничтожили три зенитных ракетных комплекса противника, достаточно близко от переднего края.

"Их враг очевидно применяет для прикрытия от возможных ударов украинской авиации и для борьбы с беспилотниками", – добавил он.