Нацгвардія: Росія намагається здійснювати "турбуючі" обстріли та штурмувати позиції
Підрозділи Національної гвардії зазвичай виявляють спроби російських штурмів заздалегідь, знищуючи піхоту противника, його автомобільну та броньовану техніку. Окрім штурмових дій, ворог також намагається здійснювати "турбуючі" обстріли. Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук у коментарі для LIGA.net.
За даними Музичука, попри постійні спроби противника просуватися, зокрема в районі Тернів, Серебрянського лісництва, гвардійці утримують позиції.
"Противник тут, окрім штурмових дій, намагається здійснювати турбуючі обстріли, які не завжди передують безпосередньо штурмам", – розповів він.
У районах відповідальності, де виконують завдання підрозділи Нацгвардії, основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському напрямках, повідомив Музичук.
Також речник Нацгвардії розповів, що за останні дні гвардійці знищили три зенітні ракетні комплекси противника, досить близько від переднього краю.
"Їх ворог, очевидно, застосовує для прикриття від можливих ударів української авіації та для боротьби з безпілотниками", – додав він.
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