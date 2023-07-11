UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Литва: НАТО должно разместить военные базы у России, акт об отношениях с Москвой мертв

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 10:27
Литва: НАТО должно разместить военные базы у России, акт об отношениях с Москвой мертв - Фото
Гитанас Науседа (Фото: пресс-служба президента Литвы)

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британской газете The Times заявил, что НАТО должно разместить постоянные военные базы у российских границ и отказаться от действующего с 1997 года акта об отношениях Альянса с Россией.

"Поскольку Россия делает активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси – и у нас есть все доказательства, что это происходит, – мы должны наконец объявить этот основополагающий акт Россия-НАТО мертвым", – сказал он.

По мнению президента Литвы, пока этот акт существует, он "мешает трезво мыслить многим столицам (стран-членов НАТО. – Ред.) и держит их в серой зоне стратегической двусмысленности".

Читайте также: НАТО срочно нужна новая концепция сдерживания РФ, старая привела к войне – GLOBSEC

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военная базаактГитанас Науседа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 