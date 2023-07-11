Литва: НАТО должно разместить военные базы у России, акт об отношениях с Москвой мертв

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британской газете The Times заявил, что НАТО должно разместить постоянные военные базы у российских границ и отказаться от действующего с 1997 года акта об отношениях Альянса с Россией.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Поскольку Россия делает активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси – и у нас есть все доказательства, что это происходит, – мы должны наконец объявить этот основополагающий акт Россия-НАТО мертвым", – сказал он.

По мнению президента Литвы, пока этот акт существует, он "мешает трезво мыслить многим столицам (стран-членов НАТО. – Ред.) и держит их в серой зоне стратегической двусмысленности".

Читайте также: НАТО срочно нужна новая концепция сдерживания РФ, старая привела к войне – GLOBSEC

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.