Литва: НАТО должно разместить военные базы у России, акт об отношениях с Москвой мертв
11.07.2023, 10:27
Гитанас Науседа (Фото: пресс-служба президента Литвы)
Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британской газете The Times заявил, что НАТО должно разместить постоянные военные базы у российских границ и отказаться от действующего с 1997 года акта об отношениях Альянса с Россией.
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"Поскольку Россия делает активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси – и у нас есть все доказательства, что это происходит, – мы должны наконец объявить этот основополагающий акт Россия-НАТО мертвым", – сказал он.
По мнению президента Литвы, пока этот акт существует, он "мешает трезво мыслить многим столицам (стран-членов НАТО. – Ред.) и держит их в серой зоне стратегической двусмысленности".
- Украина не раз говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.
- Глава ГУР Буданов считает, что ожидания украинского общества от саммита НАТО не будут удовлетворены.
- 10 июля в преддверии саммита НАТО Науседа вместе с генсеком НАТО Столтенбергом подтвердили, что Украина может вступить в Альянс без ПДЧ.
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