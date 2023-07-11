Литва: НАТО має розмістити військові бази біля Росії, акт про відносини з Москвою мертвий

Президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю британській газеті The Times заявив, що НАТО має розмістити постійні військові бази біля російських кордонів та відмовитися від акту про відносини Альянсу з Росією, який діє з 1997 року.

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"Оскільки Росія робить активні кроки з розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – і у нас є всі докази, що це відбувається, – ми повинні нарешті оголосити цей основоположний акт Росія-НАТО мертвим", – сказав він.

На думку президента Литви, поки цей акт існує, він "заважає тверезо мислити багатьом столицям (країн-членів НАТО. – Ред.) і тримає їх у сірій зоні стратегічної двозначності".

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