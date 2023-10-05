Науседа ответил на предостережение насчет Балтии. Уверен, что РФ сломает хребет в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на предостережение украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия сможет восстановить свой военный потенциал к 2028 году, если сейчас получит паузу в войне, и атаковать потом страны Балтии. Как передает LRT, Науседа согласен с возможностью такой угрозы, но выразил уверенность в победе Украины.

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"Вы не можете не согласиться (со словами Зеленского. – ред.). Мы всегда говорили, что Украина – первый форпост свободы. Если бы Украина была сломлена, а мы считаем, что этого не произойдет, то это были бы другие цели (у РФ. – ред.). В качестве возможной следующей цели президент назвал Балтию и другие страны", – сказал Науседа.

Однако, по его словам, на данный момент "ценой огромных усилий и жертв" Украина выигрывает время для соседствующих стран, чтобы они успели подготовиться, еще больше укрепить систему коллективной обороны НАТО и собственные системы обороны.

"Сколько осталось времени? Я думаю, что у нас будет больше этого времени, потому что мы победим, Украина победит, а хребет России там сломается", – добавил он.

27 сентября стало известно, что ВМС Литвы передали Украине комплекты радиолокационного оборудования для морского наблюдения.

29 сентября новостное агентство Reuters писало, что группа стран-членов Европейского Союза, среди которых есть Литва, заказала 155-мм снаряды для Украины.

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