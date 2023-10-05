Путин в день убийства 51 человека цинично заявил, что "мы не начинали войну". Реакция ОП

Российский диктатор Владимир Путин в день удара российских оккупантов по кафе под Купянском, в результате чего погиб 51 человек, цинично заявил, что Россия "не начинала войну, а пытается ее завершить". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "классическим поведением безусловного преступника".

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Сегодня Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи сказал: "Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить".

Также в речи Путина были традиционные для кремлевской пропаганды лживые тезисы о "госперевороте" в 2014 году, "бомбежках" Донбасса, каких-то "этнических чистках" и о "нацистах".

Подоляк назвал это "очередной людоедской валдайской речью".

Он подчеркнул, что диктатор РФ сделал это циничное заявление на фоне умышленного авиационного удара по больнице в Херсоне и умышленного ракетного удара по гражданскому кафе в Харьковской области с одномоментным убийством большого количества гражданских.

"Ложь – это правда", "война – это мир" – классическое поведение безусловного преступника, который умышленно ворвался в чужую суверенную страну ради единственной цели – масштабного уничтожения украинцев и масштабного разрушения всего украинского", – заявил Подоляк.

Он добавил, что "правильное решение" в данной ситуации – "жесткая" скамья подсудимых лично для Путина, и для этого необходимо ускорение поставок оружия Украине.

Сегодня Зеленский предупредил партнеров, что Россия сможет восстановить свой военный потенциал до 2028 года, если сейчас получит паузу в войне.

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