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Путін у день вбивства 51 людини цинічно заявив, що "ми не починали війну". В ОП відповіли

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 20:15
Путін у день вбивства 51 людини цинічно заявив, що
Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін у день удару російських окупантів по кафе під Куп’янськом, в результаті чого загинула 51 людина, цинічно заявив, що Росія "не починала війну, а намагається її завершити". Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав це "класичною поведінкою безумовного злочинця".

Сьогодні Путін на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі сказав: "Я неодноразово говорив про те, що ми не розпочинали так звану війну в Україні. Навпаки, ми намагаємось її закінчити".

Також у промові Путіна були традиційні для кремлівської пропаганди брехливі тези про "держпереворот" у 2014 році, "бомбардування" Донбасу, якісь "етнічні чистки" та про "нацистів".

Подоляк назвав це "черговою людожерською валдайською промовою".

Він наголосив, що диктатор РФ зробив цю цинічну заяву на тлі навмисного авіаційного удару по лікарні в Херсоні й навмисного ракетного удару по цивільному кафе на Харківщині з одномоментним убивством великої кількості цивільних.

"Брехня – це правда", "війна – це мир" – класична поведінка безумовного злочинця, який навмисне вдерся в чужу суверенну країну заради єдиної мети – масштабного знищення українців і масштабного руйнування всього українського", – заявив Подоляк.

Він додав, що "правильне рішення" в даній ситуації – "жорстка" лава підсудних особисто для Путіна, і для цього необхідне прискорення постачання зброї Україні.

  • Сьогодні Зеленський попередив партнерів, що Росія зможе відновити свій воєнний потенціал до 2028 року, якщо зараз отримає паузу у війні. 

Читайте також: Зеленський про переговори з РФ: Путін вирішив іти вперед, будь-яка угода буде заблокована ним

Оксана Житнюк
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