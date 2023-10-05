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Науседа відповів на застереження щодо Балтії. Впевнений, що РФ зламає хребет в Україні

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05.10.2023, 22:17
Науседа відповів на застереження щодо Балтії. Впевнений, що РФ зламає хребет в Україні - Фото
Гітанас Науседа (фото - Іван Станіславський/LIGA.net)

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на застереження українського лідера Володимира Зеленського про те, що Росія зможе відновити свій військовий потенціал до 2028 року, якщо зараз отримає паузу у війні, та атакувати потім країни Балтії. Як передає LRT, Науседа погоджується з можливістю такої загрози, але висловив упевненість у перемозі України.

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"Ви не можете не погодитися (зі словами Зеленського. – ред.). Ми завжди говорили, що Україна – перший форпост свободи. Якби Україна була зламана, а ми вважаємо, що цього не станеться, то це були б інші цілі (у РФ. – ред.). Як можливу наступну ціль президент назвав Балтію та інші країни", – сказав Науседа.

Однак, за його словами, на цей час "ціною величезних зусиль і жертв" Україна виграє час для сусідніх країн, щоб вони встигли підготуватися, ще більше зміцнити систему колективної оборони НАТО та власні системи оборони.

"Скільки залишилося часу? Я думаю, що ми матимемо більше цього часу, тому що ми переможемо, Україна переможе, а хребет Росії там зламається", – додав він.

  • 27 вересня стало відомо, що ВМС Литви передали Україні комплекти обладнання для радіолокації для морського спостереження.
  • 29 вересня новинне агентство Reuters писало, що група країн-членів Європейського Союзу, серед яких є Литва, замовила 155-мм снаряди для України.

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Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийвійналитваГітанас Науседабалтія
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