Навроцкий анонсировал принятие новой конституции Польши к 2030 году

Кароль Навроцкий (Фото: MARCIN OBARA /EPA)

Президент Польши Кароль Навроцкий считает необходимым принятие новой конституции, поскольку положения действующего основного закона не соответствуют текущей ситуации. Об этом он заявил во время инаугурационной речи.

"Я с благодарностью смотрю на создателей конституции 1997 года, защитником которой я являюсь и буду. Однако сегодня, почти через 30 лет, мы оказались в совершенно новой социальной и геополитической ситуации. В последнее время было так много конфликтов по поводу компетенций, и польская конституция нарушалась так часто, что мы, как политический класс, должны начать работать над решениями для новой конституции", – заявил он.

Для работы над новым документом Навроцкий планирует создать Конституционный совет при президентском дворце, в который войдут представители всех политических кругов и ученые.

"Мы начнем честную национальную дискуссию о том, какой должна быть конституция", — заявил новый президент.

Навроцкий надеется, что новая конституция будет готова к принятию к 2030 году.