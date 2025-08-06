Навроцький анонсував ухвалення нової конституції Польщі до 2030 року

Кароль Навроцький (Фото: MARCIN OBARA /EPA)

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає за необхідне ухвалення нової конституції, адже положення чинного основного закону не відповідають поточній ситуації. Про це він заявив під час інавгураційної промови.

"Я з вдячністю дивлюся на творців конституції 1997 року, охоронцем якої я є і буду. Однак сьогодні, майже через 30 років, ми опинилися в абсолютно новій соціальній та геополітичній ситуації. Останнім часом було так багато конфліктів щодо компетенцій, а польська конституція порушувалася так регулярно, що ми, як політичний клас, повинні почати працювати над рішеннями для нової конституції", – заявив він.

Для роботи над новим документом Навроцький планує створити Конституційну раду при Президентському палаці, до якої увійдуть представники усіх політичних кіл та науковці.

"Ми розпочнемо чесну національну дискусію про те, якою має бути конституція", – сказав новий президент.

Навроцький сподівається, що нова конституція буде готова до ухвалення у 2030 році.