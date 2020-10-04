Назначение Тищенко в ТКГ даже не рассматривалось, заменой Фокина займется Кравчук – Ермак

Заменой в ТКГ уволенного Фокина будет заниматься Кравчук, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня, рассказал глава Офиса президента

Вопрос назначения нардепа Слуги народа Николая Тищенко в минскую Трехстороннюю контактную группу даже не рассматривался. Об этом в эфире Украина 24 заявил глава Офиса президента и кум Тищенко Андрей Ермак.

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"Если относиться к этому как к анекдоту. На самом деле такой вопрос даже не рассматривался", – сказал он.

Ермак считает, что к разговорам о возможном назначении подтолкнула фотография Тищенко и главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука.

Также, по словам Ермака, Кравчук будет решать, нужно ли заменить в делегации его бывшего зама Витольда Фокина, который был уволен после ряда скандальных заявлений о войне на Донбассе.

"Если он (Кравчук, – ред.) посчитает нужным, чтобы на этом месте кто-то появился, он самостоятельно будет принимать это решение. Пока этот вопрос на повестке дня не стоит, – сказал Ермак.

29 сентября Тищенко заявил, что входит в новую парламентскую группу, разрабатывающую законодательные изменения по Донбассу.

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Марк Сировой

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