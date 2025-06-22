NBC: США ждут, что Иран в ближайшие 48 часов может нанести ответный удар

Пока неясно, какие именно объекты США могут быть атакованы

Иранские ракеты (Фото: EPA)

США готовятся к тому, что Иран может нанести ответный удар после атаки на его ядерные объекты. Произойти это может в ближайшие 48 часов, передает NBC news со ссылкой на двух неназванных представителей Пентагона и высокопоставленного чиновника Белого дома.

По их словам, на данный момент неясно, возможные ответные меры будут направлены на зарубежные или внутренние объекты, или же на все сразу.

Еще перед ночной атакой США по ядерным объектам Ирана, два чиновника, знакомых с военным планированием, заявляли, что у Тегерана уже есть планы атак американских военных объектов на Ближнем Востоке. Однако на тот момент не было никаких признаков скорого развертывания планов.

В ночь на 22 июня США с воздуха атаковали ядерные объекты Ирана. Президент США Дональд Трамп назвал Тегеран "хулиганом" и заявил, что тот должен вернуться к переговорам. Он также предупредил, что попытки ответить на атаки будут встречены силой.