NBC: США чекають, що Іран в найближчі 48 годин може завдати удару у відповідь

Поки що неясно, які саме об'єкти США можуть бути атаковані

Іранські ракети (Фото: EPA)

США готуються до того, що Іран може завдати удару у відповідь після атаки на його ядерні об'єкти. Відбутися це може найближчими 48 годинами, передає NBC news з посиланням на двох неназваних представників Пентагону та високопосадовця Білого дому.

За їх словами, на цей час неясно, можливі заходи у відповідь будуть спрямовані на закордонні або внутрішні об'єкти, або ж на всі відразу.

Ще перед нічною атакою США по ядерних об'єктах Ірану, два чиновники, знайомі з військовим плануванням, заявляли, що Тегеран вже має плани атак американських військових об'єктів на Близькому Сході. Однак на той момент не було жодних ознак швидкого розгортання планів.

У ніч проти 22 червня США з повітря атакували ядерні об'єкти Ірану. Президент США Дональд Трамп назвав Тегеран "хуліганом" та заявив, що той має повернутися до переговорів. Він також попередив, що спроби відповісти на атаки будуть зустрінуті силою.