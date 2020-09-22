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Верещук повторно вызвала Кличко на дебаты. Тот повторно проигнорировал вызов

22.09.2020, 12:03
Верещук повторно вызвала Кличко на дебаты. Тот повторно проигнорировал вызов - Фото
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба президента)

Нардеп и кандидат в мэры Киева предлагает действующему городскому голове поговорить "как мэр с мэром"

Нардеп и кандидатка в мэры Киева от партии Слуга народа Ирина Верещук повторно вызвала действующего городского голову Виталия Кличко на дебаты. Об этом она заявила вчера, 21 сентября, в эфире телеканала Украина 24.

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Верещук уже вызывала Кличко в эфире того же телеканала, и заявила, что пока не получила ответа.

"Уже как кандидат кандидата в который раз приглашаю: господин Кличко, приходите на дебаты. Вы же кандидат, вы же действующий городской голова. Вам нечего скрывать, ровно как и мне. Мы поговорим как мэр с мэром", – предложила Верещук.

Верещук призвала Кличко не бояться дебатов, поскольку она, бывший мэр маленького города Равы-Русской и женщина, не боится "выйти против вас, чемпиона мира по боксу".

Денис Юдин
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