Не работают предприятия, учреждения и школы. NYT рассказало об энергокризисе в Иране

Иран (Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH)

В Иране начался масштабный энергетический кризис — как следствие, правительственные учреждения в стране закрыты или работают по сокращенному графику, а школы и колледжи перешли на онлайн-обучение. Об этом пишет The New York Times.

Иран переживает серьезный энергетический кризис, несмотря на свои значительные запасы природного газа и нефти. Как пишут журналисты, причинами стали многолетние санкции, неэффективное управление, изношенная инфраструктура, чрезмерное потребление ресурсов, а также целенаправленные атаки со стороны Израиля.

Промышленные предприятия остановили производство из-за отключения электроэнергии, автомагистрали и торговые центры ушли в темноту. На прошлой неделе страна фактически находилась в режиме энергосбережения, что вызвало недовольство среди граждан. В то же время промышленные лидеры заявляют, что экономический ущерб от кризиса достигает "десятков миллиардов долларов".

Президент страны Масуд Пезешкиян предупредил, что ситуация с энергетической инфраструктурой достигла "критической точки".

"Мы должны извиниться перед людьми за то, что мы оказались в ситуации, когда они должны нести основное бремя. Дай Бог, в следующем году мы постараемся, чтобы этого не произошло", – сказал он.

#Иран крепится с энергичными правами кризиса, регулируя целые ряды, которые должны распространяться в области школ, университетов, и государственного управления в Тигре на тридцатый день. @ShivanChanana tells you more. pic.twitter.com/6wr1OKUlEU — WION (@WIONews) December 17, 2024

Иранские чиновники сообщают, что дефицит природного газа, необходимого для обеспечения потребностей страны, составил около 350 миллионов кубометров в день. Снижение температуры повлекло за собой резкий рост спроса на топливо, вынуждая власти прибегнуть к крайним мерам для его распределения.

NYT пишет, что перед правительством страны встала дилемма: или прекратить поставки газа в жилые дома, или остановить его подачу на электростанции, генерирующие электроэнергию. Учитывая, что отключение газа в домах могло бы создать серьезную угрозу безопасности и оставить большинство иранцев без тепла, правительство решило ограничить поставки на электростанции.

К 20 декабря 17 электростанций полностью прекратили работу, а остальные работали лишь частично. Между тем, государственная энергетическая компания Tavanir предупредила, что страна может столкнуться с массовыми отключениями электроэнергии, которые продлятся несколько дней или даже недель.