Не працюють підприємства й установи, закриті школи. NYT розповіло про енергокризу в Ірані

В Ірані розпочалася масштабна енергетична криза — як наслідок, урядові установи в країні зачинені або працюють за скороченим графіком, а школи та коледжі перейшли на онлайн-навчання. Про це пише The New York Times.

Іран переживає серйозну енергетичну кризу попри свої значні запаси природного газу та нафти. Як пишуть журналісти, причинами цього стали багаторічні санкції, неефективне управління, зношена інфраструктура, надмірне споживання ресурсів, а також цілеспрямовані атаки з боку Ізраїлю.

Промислові підприємства зупинили виробництво через відключення електроенергії, автомагістралі й торгові центри поринули в темряву. Протягом минулого тижня країна фактично перебувала у режимі енергоощадження, що викликало невдоволення серед громадян. Водночас промислові лідери заявляють, що економічні збитки від кризи сягають "десятків мільярдів доларів".

Президент країни Масуд Пезешкіян попередив, що ситуація з енергетичною інфраструктурою досягла "критичної точки".

"Ми повинні перепросити перед людьми за те, що ми опинилися в ситуації, коли вони мають нести основний тягар. Дай Боже, наступного року ми постараємося, щоб цього не сталося", – сказав він.

#Iran grapples with a severe energy crisis driven by ongoing fuel shortages that have forced the closure of schools, universities, and government offices in Tehran for the third consecutive day.@ShivanChanana tells you more. pic.twitter.com/6wr1OKUlEU