Не только сами идут в отставку. Джонсон уволил министра – своего экс-соперника

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уволил министра по вопросам жилищного строительства и социального обеспечения Майкла Гоува. Об этом сообщает BBC.

Гоув – высокопоставленный и давний деятель Консервативной партии, он занимал ряд высоких должностей с момента своего назначения министром образования в 2010 году.

Гоув тесно сотрудничал с Джонсоном в кампании "Голосуй за выход из Brexit".

Во время гонки за лидерство в Консервативной партии в 2016 году он сначала поддержал Джонсона, но позже резко отказался от своей поддержки, объявив, что будет баллотироваться сам. В конечном итоге победила Тереза Мэй.

Гоув также баллотировался против Джонсона в гонке за лидерство тори в 2019 году.

В июне Джонсону хотели вынести вотум недоверия. Основанием для голосования стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах.

Тогда Джонсону удалось сохранить должность. Теперь у него есть минимум год, когда вынести ему вотум недоверия снова нельзя.

5 июля двое британских министров подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона, сегодня об отставке заявили еще 35 членов правительства.

В Консервативной партии появилась инициатива по изменению внутренних правил, которые позволили бы провести повторное голосование о недоверии Джонсону.

Джонсон отказывается уходить в отставку.

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Наталия Медведева

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