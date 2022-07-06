Кризис власти в Британии. Джонсон отказывается уходить в отставку – BBC

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказывается покидать должность, несмотря на призывы нескольких ключевых коллег по правительству. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно сообщению, он настаивает на том, что хочет продолжать фокусироваться на "чрезвычайно важных проблемах, стоящих перед страной".

BBC пишет, что верность премьеру сохраняют министр обороны Бен Уоллес, глава МИД Лиз Трасс и заместитель премьера Доминик Рааб.

В июне Джонсону хотели вынести вотум недоверия. Основанием для голосования стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах.

Тогда Джонсону удалось сохранить должность. Теперь у него есть минимум год, когда вынести ему вотум недоверия снова нельзя.

5 июля двое британских министров подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона, сегодня об отставке заявили еще 35 членов правительства.

В Консервативной партии появилась инициатива по изменению внутренних правил, которые позволили бы провести повторное голосование о недоверии Джонсону.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.