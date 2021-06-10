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"Не удивил". У Зеленского ответили на заявление Путина об Украине и НАТО

10.06.2021, 16:06
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

В Офис президента Владимира Зеленского не удивлены опасениями лидера России Владимира Путина из-за курса Украины на интеграцию в НАТО. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net.

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По его словам, представители России "давно говорят подобные вещи" – и опасения Путина из-за курса Украины в НАТО" не удивили".

Подоляк напомнил, что у России уже есть общая граница с НАТО: с Норвегией, странами Балтии и американской Аляской.

"Создает ли это какую-либо военную угрозу для России? Нет. Мы не видим концентрации войск НАТО ни на одной из этих границ. Зато концентрация войск России на нашей границе сохраняется. Можно ли в этом обвинить НАТО? Точно нет", – добавил он.

Комментируя в целом вчерашнее интервью Путина пропагандистским росСМИ, Подоляк отметил, что это был "традиционный набор тезисов РФ с некоторыми существенными дополнениями".

"Вероятно, это фиксация позиций накануне саммитов, которые запланированы на ближайшие недели", – предположил советник главы ОП.

Читайте также: "Слова не важны, важны поступки". Зеленский объяснил конфуз с сообщением о пути в НАТО

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский владимир путин нато офис президента михаил подоляк
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