"Не удивил". У Зеленского ответили на заявление Путина об Украине и НАТО

В Офис президента Владимира Зеленского не удивлены опасениями лидера России Владимира Путина из-за курса Украины на интеграцию в НАТО. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net.

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По его словам, представители России "давно говорят подобные вещи" – и опасения Путина из-за курса Украины в НАТО" не удивили".

Подоляк напомнил, что у России уже есть общая граница с НАТО: с Норвегией, странами Балтии и американской Аляской.

"Создает ли это какую-либо военную угрозу для России? Нет. Мы не видим концентрации войск НАТО ни на одной из этих границ. Зато концентрация войск России на нашей границе сохраняется. Можно ли в этом обвинить НАТО? Точно нет", – добавил он.

Комментируя в целом вчерашнее интервью Путина пропагандистским росСМИ, Подоляк отметил, что это был "традиционный набор тезисов РФ с некоторыми существенными дополнениями".

"Вероятно, это фиксация позиций накануне саммитов, которые запланированы на ближайшие недели", – предположил советник главы ОП.

Вчера Путин в интервью пропагандистским росСМИ сказал, что не разделяет скепсиса по поводу перспектив членства Украины в НАТО. Он также заявил, что в случае вступления Украины в Альянс "подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы уменьшится до 7-10 минут".

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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