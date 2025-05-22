Не в пресс-службе, а на должности стрелка: Бутусов раскрыл детали своей мобилизации

Юрий Бутусов (Фото: butusov.com.ua)

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что мобилизовался в 13 бригаду Национальной гвардии "Хартия" на должность стрелка. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

"Для меня честь стать участником боевой семьи 13-й бригады "Хартия". Здесь сражается значительное количество моих близких друзей", – говорится в сообщении.

Бутусов отметил, что звание солдата и проходит подготовку.

По словам главреда Цензор.НЕТ, как журналист, он принимал участие в боевых действиях, в боях в обороне и трех штурмовых атаках, а также видел близкую смерть врагов и смерть друзей.

Он подчеркнул, что служить в пресс-службе не собирается.

"Для тех, кто знает, что у меня разрыв ахилла, я не могу прыгать, у меня проблемы со зрением, я не могу стрелять из открытого прицела, но все это в ТЦК, я конечно, не говорил, я здоров, и точка. И в пресс-службе служить не собираюсь, при всей большой.

21 мая 2025 года Бутусов заявил, что мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины. Одной из причин своего решения журналист назвал отсутствие четкой коммуникации военного руководства, о чем утверждал командир батальона 47 ОМБр Александр Ширшин, написавший на днях рапорт об увольнении.

На днях ранее Ширшин заявил, что подал рапорт на увольнение из-за командования.

В тот же день Генштаб сообщил, что выясняет обстоятельства, изложенные в сообщении комбата.

21 мая военный объяснил, что его сообщение было призывом изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности.