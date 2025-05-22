Не у пресслужбі, а на посаді стрільця: Бутусов розкрив деталі своєї мобілізації
Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що мобілізувався до 13 бригади Національної гвардії "Хартія" на посаду стрільця. Відповідний допис він опублікував у Facebook.
"Для мене честь стати учасником бойової родини 13-ї бригади "Хартія". Тут воює значна кількість моїх близьких друзів", – йдеться у дописі.
Бутусов зазначив, що має звання солдата та проходить підготовку.
За словами головреда Цензор.НЕТ, як журналіст він брав участь у бойових діях, в боях в обороні та в трьох штурмових атаках, а також бачив зблизька смерть ворогів та смерть друзів.
Він наголосив, що служити у пресслужбі не збирається.
"Для тих, хто знає, що у мене розрив ахілла, я не можу стрибати, у мене проблеми з зором, я не можу стріляти з відкритого прицілу, але все це у ТЦК, я звичайно, не казав, я здоровий, і точка. І в пресслужбі служити не збираюсь, при усій великій до цієї служби повазі", – написав Бутусов.
- 21 травня 2025 року Бутусов заявив, що мобілізувався до лав Національної гвардії України. Однією з причин свого рішення журналіст назвав відсутність чіткої комунікації військового керівництва, про що стверджував командир батальйону 47 ОМБр Олександр Ширшин, який днями написав рапорт про звільнення.
- Днями раніше Ширшин заявив, що подав рапорт на звільнення через командування.
- Того самого дня Генштаб повідомив, що з'ясовує обставини, викладені у дописі комбата.
- 21 травня військовий пояснив, що його допис був закликом змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості.