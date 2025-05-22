Не у пресслужбі, а на посаді стрільця: Бутусов розкрив деталі своєї мобілізації

Юрій Бутусов (Фото: butusov.com.ua)

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що мобілізувався до 13 бригади Національної гвардії "Хартія" на посаду стрільця. Відповідний допис він опублікував у Facebook.

"Для мене честь стати учасником бойової родини 13-ї бригади "Хартія". Тут воює значна кількість моїх близьких друзів", – йдеться у дописі.

Бутусов зазначив, що має звання солдата та проходить підготовку.

За словами головреда Цензор.НЕТ, як журналіст він брав участь у бойових діях, в боях в обороні та в трьох штурмових атаках, а також бачив зблизька смерть ворогів та смерть друзів.

Він наголосив, що служити у пресслужбі не збирається.

"Для тих, хто знає, що у мене розрив ахілла, я не можу стрибати, у мене проблеми з зором, я не можу стріляти з відкритого прицілу, але все це у ТЦК, я звичайно, не казав, я здоровий, і точка. І в пресслужбі служити не збираюсь, при усій великій до цієї служби повазі", – написав Бутусов.

21 травня 2025 року Бутусов заявив, що мобілізувався до лав Національної гвардії України. Однією з причин свого рішення журналіст назвав відсутність чіткої комунікації військового керівництва, про що стверджував командир батальйону 47 ОМБр Олександр Ширшин, який днями написав рапорт про звільнення.

Днями раніше Ширшин заявив, що подав рапорт на звільнення через командування.

Того самого дня Генштаб повідомив, що з'ясовує обставини, викладені у дописі комбата.

21 травня військовий пояснив, що його допис був закликом змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості.