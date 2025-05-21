Журналіст Бутусов заявив, що мобілізувався до Нацгвардії

Юрій Бутусов заявив, що вирішив вступити до лав Сил оборони, адже "війна вимагає рішень по суті"

Юрій Бутусов (Фото: Facebook-акаунт журналіста)

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов стверджує, що мобілізувався до лав Національної гвардії України. Про мобілізацію журналіст оголосив в ефірі Свобода Live, коментуючи ситуацію у 47 окремій механізованій бригаді Збройних Сил України.

Бутусов розповів, що мобілізувався у травні, однак не розкрив, у якому саме підрозділі проходить службу.

Однією з причин свого рішення журналіст назвав відсутність чіткої комунікації військового керівництва, про що стверджував командир батальйону 47 ОМБр Олександр Ширшин, який днями написав рапорт про звільнення.

"Не працює система, і ми з вами, до речі, теж неодноразово про це говорили, коли обговорювали кадрові призначення в збройних силах", – пояснив Бутусов, додавши, що органи управління війною в Україні неефективні.

Журналіст стверджує, що відсутність порядку в управлінні – це результат того, що "військово-політичне керівництво міряє просто все, що відбувається, аналізує війну виключно в інформаційній площині – в кількості лайків, в кількості репостів, в кількості реакцій, в рейтингу".

"А війна потребує рішень по суті, саме тому я вирішив іти в армію", – наголосив він.