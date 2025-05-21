Журналіст Бутусов заявив, що мобілізувався до Нацгвардії
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов стверджує, що мобілізувався до лав Національної гвардії України. Про мобілізацію журналіст оголосив в ефірі Свобода Live, коментуючи ситуацію у 47 окремій механізованій бригаді Збройних Сил України.
Бутусов розповів, що мобілізувався у травні, однак не розкрив, у якому саме підрозділі проходить службу.
Однією з причин свого рішення журналіст назвав відсутність чіткої комунікації військового керівництва, про що стверджував командир батальйону 47 ОМБр Олександр Ширшин, який днями написав рапорт про звільнення.
"Не працює система, і ми з вами, до речі, теж неодноразово про це говорили, коли обговорювали кадрові призначення в збройних силах", – пояснив Бутусов, додавши, що органи управління війною в Україні неефективні.
Журналіст стверджує, що відсутність порядку в управлінні – це результат того, що "військово-політичне керівництво міряє просто все, що відбувається, аналізує війну виключно в інформаційній площині – в кількості лайків, в кількості репостів, в кількості реакцій, в рейтингу".
"А війна потребує рішень по суті, саме тому я вирішив іти в армію", – наголосив він.
- 18 травня 2025 року повідомлялося, що командир батальйону 47 ОМБр Ширшин заявив, що подав рапорт на звільнення через командування.
- Того самого дня Генштаб повідомив, що з'ясовує обставини, викладені у дописі комбата.
- 21 травня військовий пояснив, що його допис був закликом змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості.