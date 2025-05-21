Журналист Бутусов заявил, что мобилизовался в Нацгвардию

Юрий Бутусов заявил, что решил вступить в ряды Сил обороны, ведь "война требует решений по существу"

Юрий Бутусов (Фото: Facebook-аккаунт журналиста)

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов утверждает, что мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины. О мобилизации журналист объявил в эфире Свобода Live, комментируя ситуацию в 47-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных Сил Украины.

Бутусов рассказал, что мобилизовался в мае, однако не раскрыл, в каком именно подразделении проходит службу.

Одной из причин своего решения журналист назвал отсутствие четкой коммуникации военного руководства, о чем утверждал командир батальона 47-й ОМБр Александр Ширшин, написавший на днях рапорт об увольнении.

"Не работает система, и мы с вами, кстати, тоже неоднократно об этом говорили, когда обсуждали кадровые назначения в вооруженных силах", – пояснил Бутусов, добавив, что органы управления войной в Украине неэффективны.

Журналист утверждает, что отсутствие порядка в управлении – это результат того, что "военно-политическое руководство меряет просто происходящее, анализирует войну исключительно в информационной плоскости – в количестве лайков, в количестве репостов, в количестве реакций, в рейтинге".

"А война нуждается в решениях по существу, именно поэтому я решил идти в армию", — подчеркнул он.