Журналист Бутусов заявил, что мобилизовался в Нацгвардию
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов утверждает, что мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины. О мобилизации журналист объявил в эфире Свобода Live, комментируя ситуацию в 47-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных Сил Украины.
Бутусов рассказал, что мобилизовался в мае, однако не раскрыл, в каком именно подразделении проходит службу.
Одной из причин своего решения журналист назвал отсутствие четкой коммуникации военного руководства, о чем утверждал командир батальона 47-й ОМБр Александр Ширшин, написавший на днях рапорт об увольнении.
"Не работает система, и мы с вами, кстати, тоже неоднократно об этом говорили, когда обсуждали кадровые назначения в вооруженных силах", – пояснил Бутусов, добавив, что органы управления войной в Украине неэффективны.
Журналист утверждает, что отсутствие порядка в управлении – это результат того, что "военно-политическое руководство меряет просто происходящее, анализирует войну исключительно в информационной плоскости – в количестве лайков, в количестве репостов, в количестве реакций, в рейтинге".
"А война нуждается в решениях по существу, именно поэтому я решил идти в армию", — подчеркнул он.
- 18 мая 2025 года сообщалось, что командир батальона 47-й ОМБр Ширшин заявил, что подал рапорт на увольнение из-за командования.
- В тот же день Генштаб сообщил, что выясняет обстоятельства, изложенные в публикации комбата.
- 21 мая военный объяснил, что его сообщение было призывом изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности.