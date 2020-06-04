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У Авакова отреагировали на визит Зеленского в кафе во время карантина

У Авакова отреагировали на визит Зеленского в кафе во время карантина - Фото
Антон Геращенко (Фото: пресс-служба Нацполиции)
04.06.2020, 11:37

По словам замглавы МВД Геращенко, необходимо разобраться, виноват ли президент в нарушении карантина, "исходя из общего контекста" его визита в кафе

Полиция "изучит" визит президента Владимира Зеленского в кафе во Хмельницком во время коронавирусного карантина. Если обнаружат нарушения, то президента оштрафуют, сообщил сегодня на подходе к журналистам замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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Сначала он сказал журналистам, что не знает об инциденте, однако затем ему показали фотографию визита президента в кафе.

"Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос", - сказал он.

По словам Геращенко, оштрафовать Зеленского могут на 17 000 гривень, но, виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним чиновники, нужно разобраться, исходя из общего контекста.

  • 3 июня Зеленский вместе с чиновниками ОП и главным санврачом Виктором Ляшко во время рабочей поездки посетил кафе в центре Хмельницкого. В момент визита работа заведений общественного питания в помещениях была запрещена из-за карантина: кафе и рестораны могли работать только на вынос и на открытых террасах. Полноценная работа заведений питания будет разрешена с 5 июня.
Марк Сировой
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Владимир Зеленский кафе штраф антон геращенко карантин коронавирус
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