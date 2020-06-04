У Авакова отреагировали на визит Зеленского в кафе во время карантина

Полиция "изучит" визит президента Владимира Зеленского в кафе во Хмельницком во время коронавирусного карантина. Если обнаружат нарушения, то президента оштрафуют, сообщил сегодня на подходе к журналистам замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
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Сначала он сказал журналистам, что не знает об инциденте, однако затем ему показали фотографию визита президента в кафе.
"Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос", - сказал он.
По словам Геращенко, оштрафовать Зеленского могут на 17 000 гривень, но, виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним чиновники, нужно разобраться, исходя из общего контекста.