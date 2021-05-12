UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Небо Израиля – все в ракетах". Зеленский призвал остановить эскалацию конфликта

12.05.2021, 17:36
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский выразил сожаление, что Израиль сейчас страдает от ракетных ударов и призвал остановить военный конфликт, так как он забирает жизни людей. Об этом он написал в Twitter.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Небо Израиля – все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без грусти и жалости невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей", – написал глава государства.

СПРАВКА. Нынешние воздушные атаки между Израилем и сектором Газы по сути стали еще одним проявлением палестинско-израильского конфликта, родившегося в споре за право на территорию непризнанной Палестины. 

В 1947 году ООН обнародовала План по разделу Палестины на два государства: арабское и еврейское. Сектор Газы должен был войти в состав арабского, но оно так и не было создано, а в дальнейшем эта часть территории оказалась под контролем сначала Египта, а потом Израиля.

В 2007 году сектор Газы перешел под управление исламистской организации ХАМАС, а Израиль объявил сектор "враждебным государственным образованием", начав против него экономическую блокаду.

Сейчас международный статус Палестины предполагает, что она как государство находится в процессе создания. При этом ее в качестве отдельной страны признали 138 государств, среди которых – Россия, Беларусь, а также ряд стран Азии, Африки и постсоветского пространства. 

Читайте также: Сектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортаж и видео

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Сектор Газы обстрел Израиль Палестина сектор газа ракеты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 