"Небо Израиля – все в ракетах". Зеленский призвал остановить эскалацию конфликта

Президент Владимир Зеленский выразил сожаление, что Израиль сейчас страдает от ракетных ударов и призвал остановить военный конфликт, так как он забирает жизни людей. Об этом он написал в Twitter.

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"Небо Израиля – все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без грусти и жалости невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей", – написал глава государства.

СПРАВКА. Нынешние воздушные атаки между Израилем и сектором Газы по сути стали еще одним проявлением палестинско-израильского конфликта, родившегося в споре за право на территорию непризнанной Палестины.



В 1947 году ООН обнародовала План по разделу Палестины на два государства: арабское и еврейское. Сектор Газы должен был войти в состав арабского, но оно так и не было создано, а в дальнейшем эта часть территории оказалась под контролем сначала Египта, а потом Израиля.



В 2007 году сектор Газы перешел под управление исламистской организации ХАМАС, а Израиль объявил сектор "враждебным государственным образованием", начав против него экономическую блокаду.



Сейчас международный статус Палестины предполагает, что она как государство находится в процессе создания. При этом ее в качестве отдельной страны признали 138 государств, среди которых – Россия, Беларусь, а также ряд стран Азии, Африки и постсоветского пространства.

Вчера, 11 мая 2021 года, исламистская группировка ХАМАС нанесла массированный ракетный удар по Израилю.

Израиль ответил сотнями авиаударов, в палестинском секторе Газа были разрушены здания и убиты не менее 35 человек. В израильском городе Лод объявили чрезвычайное положение.

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Дарья Мостовая

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