"Неэффективное управление". Сырский уволил командиров двух корпусов Сил обороны
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил с должностей двух руководителей корпусов Сил обороны. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в комментарии Суспільному.
Речь идет о руководителе 17-го армейского корпуса Владимире Силенко и 20-го корпуса – Максиме Китугине.
По словам Генштаба, такие кадровые решения Сырского связаны с "упущениями двух командиров в управлении войсками".
В командовании заявили, что вследствие "неэффективного управления" произошли потери личного состава и территорий в полосах ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях.
В то же время в ГШ добавили, что эти офицеры продолжат службу на других должностях.
Ранее, 15 сентября, издание Украинская правда со ссылкой на двух собеседников в Силах обороны заявило об увольнениях Силенко и Китугина, которые состоялись примерно неделю-две назад.
"17-й корпус, который возглавлял Силенко, стоит в Запорожской области, где за последнее время Силы обороны потеряли село Каменское и часть села Плавни, расположенного на берегу Днепра. 20-й корпус, который возглавлял Китугин, стоит на границе Донецкой и Днепропетровской областей, где россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину", – отмечало медиа.
По его данным, это первые кадровые смещения с момента перехода Сил обороны на корпусную систему управления.
- 15 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники освободили населенный пункт Панковка на Покровском направлении.
