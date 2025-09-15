"Неэффективное управление". Сырский уволил командиров двух корпусов Сил обороны

В Генштабе заявили, что решение главкома связано с "упущениями двух командиров в управлении войсками". Они будут занимать другие должности

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил с должностей двух руководителей корпусов Сил обороны. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в комментарии Суспільному.

Речь идет о руководителе 17-го армейского корпуса Владимире Силенко и 20-го корпуса – Максиме Китугине.

По словам Генштаба, такие кадровые решения Сырского связаны с "упущениями двух командиров в управлении войсками".

В командовании заявили, что вследствие "неэффективного управления" произошли потери личного состава и территорий в полосах ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях.

В то же время в ГШ добавили, что эти офицеры продолжат службу на других должностях.

Ранее, 15 сентября, издание Украинская правда со ссылкой на двух собеседников в Силах обороны заявило об увольнениях Силенко и Китугина, которые состоялись примерно неделю-две назад.

"17-й корпус, который возглавлял Силенко, стоит в Запорожской области, где за последнее время Силы обороны потеряли село Каменское и часть села Плавни, расположенного на берегу Днепра. 20-й корпус, который возглавлял Китугин, стоит на границе Донецкой и Днепропетровской областей, где россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину", – отмечало медиа.

По его данным, это первые кадровые смещения с момента перехода Сил обороны на корпусную систему управления.

