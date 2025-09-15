"Неефективне керівництво". Сирський звільнив командирів двох корпусів Сил оборони

У Генштабі заявили, що рішення головкома пов'язано з "упущеннями двох командирів в управлінні військами". Вони обійматимуть інші посади

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив з посад двох очільників корпусів Сил оборони. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у коментарі Суспільному.

Йдеться про керівника 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу – Максима Кітугіна.

За словами Генштабу, такі кадрові рішення Сирського пов'язані з "упущеннями двох командирів в управлінні військами".

У командуванні заявили, що унаслідок "неефективного керівництва" відбулись втрати особового складу та територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках.

Водночас у ГШ додали, що ці офіцери продовжать службу на інших посадах.

Раніше, 15 вересня, видання Українська правда з посиланням на двох співрозмовців у Силах оборони заявило про звільнення Сіленка та Кітугіна, що відбулись приблизно тиждень-два тому.

"17-й корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра. 20-й корпус, який очолював Кітугін, стоїть на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину", – зазначало медіа.

За його даними, це перші кадрові зміщення від моменту переходу Сил оборони на корпусну систему управління.

