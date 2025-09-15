"Неефективне керівництво". Сирський звільнив командирів двох корпусів Сил оборони
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив з посад двох очільників корпусів Сил оборони. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у коментарі Суспільному.
Йдеться про керівника 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу – Максима Кітугіна.
За словами Генштабу, такі кадрові рішення Сирського пов'язані з "упущеннями двох командирів в управлінні військами".
У командуванні заявили, що унаслідок "неефективного керівництва" відбулись втрати особового складу та територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках.
Водночас у ГШ додали, що ці офіцери продовжать службу на інших посадах.
Раніше, 15 вересня, видання Українська правда з посиланням на двох співрозмовців у Силах оборони заявило про звільнення Сіленка та Кітугіна, що відбулись приблизно тиждень-два тому.
"17-й корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра. 20-й корпус, який очолював Кітугін, стоїть на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину", – зазначало медіа.
За його даними, це перші кадрові зміщення від моменту переходу Сил оборони на корпусну систему управління.
- 15 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники звільнили населений пункт Панківка на Покровському напрямку.
