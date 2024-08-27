Нефть и оружие. Почему Индия не разорвала отношения с РФ – аналитик

Моди обнимается с Путиным во время визита в Москву, 9 июля.

Индия не вмешивается в российско-украинскую войну, потому что сама имеет "огромные сложности с соседями", к тому же закупает оружие и энергоресурсы у России. Об этом в интервью LIGA.net сказал исполнительный редактор Института безопасности и политики развития (Вашингтон) Джаганнат Панда.

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Он напомнил, что у Нью-Дели есть проблемы с Пакистаном и Китаем. Война между Индией и Пакистаном в штате Кашмир продолжается с 1947 года, с 1950 к ней присоединился Китай, под управлением которого тоже находится часть Кашмира. Для Индии важна поддержка России, говорит он: "Поэтому она осторожна, чтобы не занять открытую позицию в отношении войны".

По его словам, Индия поддерживает отношения с Россией исходя из своих интересов. Прежде всего – импортирует оружие: "С годами мы сокращаем его импорт, но объемы еще высокие. Мы до сих пор от этого зависимы, потому что наша оружейная инфраструктура досталась нам в наследство со времен СССР. Нам нужно российское оружие, и это будет актуально еще какое-то время".

Также Индия зависит от импорта нефти из РФ. "Экономические нужды побуждают нас поддерживать хорошие отношения с Москвой", – напоминает Панда.

Индии, добавляет он, также нужна поддержка России в Совбезе ООН, когда дело доходит до балансировки с Китаем. РФ остается основным игроком индийской внешней политики и стратегических расчетов. Но возникает и положительная тенденция – попытка наладить новые отношения Индии с ЕС и его отдельными членами.

"У Индии самое большое в мире население, которое нужно кормить. Так что нужны дешевые нефть и газ. Россия – одна из стран, которая может это дать. Когда речь идет об оружии, здесь тоже прежде всего цена. Российское оружие дешевле, чем у Израиля, США или Франции", – говорит Панда.