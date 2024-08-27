Нафта і зброя. Чому Індія не розірвала відносини з РФ – аналітик

Моді обіймається з Путіним під час візиту до Москви, 9 липня (Фото: EPA-EFE/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

Індія не втручається в російсько-українську війну, бо сама має "величезні складності з сусідами", до того ж закуповує зброю та енергоресурси у Росії. Про це в інтерв’ю LIGA.net сказав виконавчий редактор Інституту безпеки та політики розвитку (Вашингтон) Джаганнат Панда.

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Він нагадав, що у Нью-Делі є проблеми з Пакистаном і Китаєм. Війна між Індією і Пакистаном за штат Кашмір триває з 1947 року, із 1950 до неї долучився Китай, під управлінням якого теж знаходиться частина Кашміру. Для Індії важлива підтримка Росії, каже він: "Тому вона обережна, щоб не зайняти відкритої позиції щодо війни".

За його словами, Індія підтримує відносини з Росією, виходячи зі своїх інтересів. Передусім – імпортує зброю: "З роками ми скорочуємо її імпорт, але об’єми ще високі. Ми досі від цього залежні, бо наша збройова інфраструктура дісталася нам у спадок із часів СРСР. Нам потрібна російська зброя, і це буде актуально ще певний час".

Також Індія залежить від імпорту нафти з РФ. "Економічні потреби спонукають нас підтримувати добрі відносини з Москвою", – нагадує Панда.

Індії, додає він, також потрібна підтримка Росії в Радбезі ООН, коли справа доходить до балансування з Китаєм. РФ залишається головним гравцем індійської зовнішньої політики та стратегічних розрахунків. Але з’являється й позитивна тенденція – спроба налагодити нові відносини Індії з ЄС та його окремими членами.

"В Індії найбільше у світі населення, яке слід годувати. Тож потрібні дешеві нафта і газ. Росія – одна з країн, яка може це дати. Коли йдеться про зброю, тут теж передусім ціна. Російська зброя дешевша, ніж в Ізраїлю, США чи Франції", – каже Панда.