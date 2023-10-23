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Неисправный навигатор завел севастопольца под Авдеевку вместо Луганска, он погиб – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 14:12
Неисправный навигатор завел севастопольца под Авдеевку вместо Луганска, он погиб – росСМИ - Фото
Авдеевка (Фото: ЭРА, ALEX BABENKO)

Житель Севастополя из-за неисправного GPS-навигатора вместо Луганска приехал в Авдеевку, где и погиб. Об этом сообщает российский Telegram-канал BAZA.

По данным ресурса, эпизод произошел в ночь на 20 октября.

40-летний мужчина вместе со своей 65-летней мамой выехал из Севастополя в Луганск на автомобиле Chevrolet Aveo.

Около полудня они уже были в районе Донецка, однако дальше сбились с пути: навигатор вывел их на трассу "Донецк – Авдеевка", расположенную практически на линии столкновения.

Когда они проезжали населенный пункт Спартак, что в шести километрах от Авдеевки, рядом с машиной произошел взрыв неустановленного боеприпаса. В результате взрыва мужчина погиб, его мать ранений практически не получила, пишет BAZA.

Карта: Google

  • 19 октября главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.
  • Спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.
  • Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой.

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Милана Головань
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войнаавдеевкасевастополь

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