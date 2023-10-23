Несправний навігатор завів севастопольця під Авдіївку замість Луганська, він загинув – росЗМІ

Житель Севастополя через несправний GPS-навігатор замість Луганська приїхав до Авдіївки, де й загинув. Про це повідомляє російський Telegram-канал BAZA.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними ресурсу, епізод стався в ніч проти 20 жовтня.

40-річний чоловік разом зі своєю 65-річною мамою виїхав із Севастополя до Луганська на автомобілі Chevrolet Aveo.

Близько полудня вони вже були в районі Донецька, однак далі збилися зі шляху: навігатор вивів їх на трасу "Донецьк – Авдіївка", що розташована практично на лінії зіткнення.

Коли вони проїжджали населений пункт Спартак, що за шість кілометрів від Авдіївки, поруч із машиною стався вибух невстановленого боєприпасу. Унаслідок вибуху чоловік загинув, його мати поранень практично не дістала, пише BAZA.

19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися й ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує йти вперед.

Тунелі й роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

Читайте також: Авдіївка. Глава ВЦА: Росіяни лізуть як скажені, божевільні втрати не зупиняють штурми

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.