RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Несправний навігатор завів севастопольця під Авдіївку замість Луганська, він загинув – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 14:12
Несправний навігатор завів севастопольця під Авдіївку замість Луганська, він загинув – росЗМІ - Фото
Авдіївка (Фото: ЕРА, ALEX BABENKO)

Житель Севастополя через несправний GPS-навігатор замість Луганська приїхав до Авдіївки, де й загинув. Про це повідомляє російський Telegram-канал BAZA.

За даними ресурсу, епізод стався в ніч проти 20 жовтня. 

40-річний чоловік разом зі своєю 65-річною мамою виїхав із Севастополя до Луганська на автомобілі Chevrolet Aveo.

Близько полудня вони вже були в районі Донецька, однак далі збилися зі шляху: навігатор вивів їх на трасу "Донецьк – Авдіївка", що розташована практично на лінії зіткнення.

Коли вони проїжджали населений пункт Спартак, що за шість кілометрів від Авдіївки, поруч із машиною стався вибух невстановленого боєприпасу. Унаслідок вибуху чоловік загинув, його мати поранень практично не дістала, пише BAZA.

Карта: Google

  • 19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися й ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
  • Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує йти вперед.
  • Тунелі й роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

Читайте також: Авдіївка. Глава ВЦА: Росіяни лізуть як скажені, божевільні втрати не зупиняють штурми

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаавдіївкаСевастополь

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 