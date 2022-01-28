Неизвестные ночью камнем разбили окно Генконсульства Украины в Гамбурге – МИД

Сегодня, 28 января, ночью неизвестные бросили камень в окно Генконсульства Украины в Гамбурге. Дипломаты обратились в полицию, пишет пресс-служба МИД.

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"Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар", – сказано в сообщении.

В МИД уточнили, что никто не пострадал, в здание злоумышленники не проникли.

Как отмечается, дипломаты обратились в полицию – они хотят проведения расследования и привлечения виновных к ответственности.

В министерстве напомнили, что "в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории".

По информации ведомства, сотрудники консульства продолжили работу, несмотря на инцидент.

В мае 2021 года в Киеве полиция задержала беларуского активиста Петра Маркелова после акции у посольства Беларуси – он пытался высыпать под забор посольства несколько мешков с навозом.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил за внесение изменений в Уголовный кодекс – за вандализм он предлагает наказывать "буками" на площади.

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Яна Катасонова

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