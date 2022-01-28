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Неизвестные ночью камнем разбили окно Генконсульства Украины в Гамбурге – МИД

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 15:53
Неизвестные ночью камнем разбили окно Генконсульства Украины в Гамбурге – МИД - Фото
Полиция Германии (Фото - ЕРА)

Сегодня, 28 января, ночью неизвестные бросили камень в окно Генконсульства Украины в Гамбурге. Дипломаты обратились в полицию, пишет пресс-служба МИД.

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"Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар", – сказано в сообщении.

В МИД уточнили, что никто не пострадал, в здание злоумышленники не проникли.

Как отмечается, дипломаты обратились в полицию – они хотят проведения расследования и привлечения виновных к ответственности.

В министерстве напомнили, что "в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории".

По информации ведомства, сотрудники консульства продолжили работу, несмотря на инцидент.

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Яна Катасонова
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МИД Гамбург консульство камень
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