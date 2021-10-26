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"Снять штаны и надавать буков". Мэр Ивано-Франковска придумал наказание за вандализм

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 15:06
Руслан Марцинкив (фото - Руслан Марцінків, Facebook)

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил за внесение изменений в Уголовный кодекс – за вандализм он предлагает наказывать "буками" на площади. Об этом он заявил во время брифинга, комментируя недавний инцидент с разбитыми фонарями и клумбой.

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Во время оперативного совещания мэра Ивано-Франковска проинформировали, что вандала, который разбил фонари и клумбу, нашли. Против него возбудили дело по статье о хулиганстве. Также стало известно, что 20-летний вандал уклонялся от военной службы, поэтому его передали в военкомат.

Однако, по мнению Марцинкиева, Уголовный кодекс предусматривает недостаточное наказание за хулиганство. Он выразил опасение, что дело переквалифицируют, задействуют адвокатов, и по итогу хулиган просто заплатит штраф в размере 1700 грн.

"Я бы в этот кодекс внес правку – буков давать (фразеологизм, обозначающий "бить, наказывать". – Ред.) на площади. Снять штаны и по голой заднице – 20 буков. Вот это было бы наиболее действенно… Просто в гражданском кодексе нужно прописать такую меру наказания", – заявил Марцинкив, опасаясь, что "дело спустят на тормозах".

Инцидент произошел в ночь на 23 октября на территории кафе в центре города. Видео появилось в сети, его разместил на своей странице и мэр Ивано-Франковска, выразив надежду, что полиция быстро найдет вандалов, так как один из них "засветил" лицо на видео.

Осторожно, ненормативная лексика

  • 22 апреля 2020-го Марцинкив на совещании спросил, почему лиц "ромского пола" не вывезли Закарпатье, хотя мэрия предоставила автобус. При этом он назвал данных людей "цыганами".
  • Слова мэра Ивано-Франковска осудили в посольстве США, а Нацполиция открыла против него уголовное дело.
  • Позднее Марцинкив объяснил, что предлагал "запаковать" ромов и вывезти их в Закарпатскую область, поскольку они "не соблюдали карантин", введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. 

Читайте также: Мэр Ивано-Франковска грозит увольнением работникам горсовета за отказ от вакцинации

Оксана Житнюк
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наказание вандализм хулиганство ивано-франковск руслан марцинкив
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