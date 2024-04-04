Нельзя исключать замораживание войны в Украине, но это не принесет мира — глава МИД Чехии

Липавский заявил, что нынешняя война — это продолжение замороженного конфликта, который начался в 2014 году

Ян Липавский (Фото: EPA / Georgi Licovski)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что замораживание войны России против Украины не приведет к стабильному миру, но такого варианта исключать нельзя. Об этом он сказал в разговоре с Deutsche Welle.

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По его словам, война уже была заморожена с 2014 по 2022 год, а нынешнее столкновение — это продолжение конфликта, который начался десять лет назад.

"Так что, на мой взгляд, это не принесет справедливый и крепкий мир европейскому континенту", — сказал Липавский.

Он отметил, что война стала следствием российского империализма.

"Настоящая проблема – это идея, что лидер Кремля — будь то Путин или кто-то другой — может пойти, захватить кусок территории грубой силой и провозгласить: "Это мое", — заявил глава чешского МИД.

Дипломат напомнил об оккупации Крыма, частей территорий Грузии и Молдовы, а также подчеркнул, что российская пропаганда уже угрожает странам Балтии, Польше и даже самой Чехии.

"Поэтому нам нужно обезопасить Европу, ЕС, Чехию, а простое стремление к замораживанию безопасности не принесет. Но я не исключаю никаких сценариев, конечно, многое может произойти", — резюмировал министр.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "пауза" в войне – не выход, поскольку она только даст России подготовиться к новому вторжению.

Вместо того чтобы призывать к замораживанию конфликта в Украине, западные лидеры должны установить границы для российского диктатора Владимира Путина и остановить его, говорила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Недавно лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил о необходимости дискуссии о возможности полного прекращения огня на линии фронта в Украине.

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