Не можна виключати заморожування війни в Україні, але це не принесе миру — голова МЗС Чехії

Ліпавський заявив, що нинішня війна — це продовження замороженого конфлікту, який розпочався у 2014 році

Ян Ліпавський (Фото: EPA / Georgi Licovski)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що заморожування війни Росії проти України не приведе до стабільного миру, але такого варіанта виключати не можна. Про це він сказав у розмові з Deutsche Welle.

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За його словами, війну вже було заморожено з 2014 до 2022 року, а нинішнє зіткнення — це продовження конфлікту, який розпочався десять років тому.

"Тож, на мій погляд, це не принесе справедливого та міцного миру європейському континенту", — сказав Ліпавський.

Він зазначив, що війна стала наслідком російського імперіалізму.

"Справжня проблема – це ідея, що лідер Кремля — чи то Путін, чи хтось інший — може піти, захопити шматок території грубою силою і проголосити: "Це моє", – заявив глава чеського МЗС.

Дипломат нагадав про окупацію Криму, частин територій Грузії та Молдови, а також наголосив, що російська пропаганда вже погрожує країнам Балтії, Польщі та навіть самій Чехії.

"Тому нам потрібно убезпечити Європу, ЄС, Чехію, а просте прагнення до заморожування безпеки не принесе. Але я не виключаю жодних сценаріїв, звичайно, багато може статися", – резюмував міністр.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "пауза" у війні – не вихід, оскільки вона лише дасть Росії підготуватися до нового вторгнення.

Замість того щоб закликати до заморожування конфлікту в Україні, західні лідери мають встановити кордони для російського диктатора Володимира Путіна та зупинити його, говорила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Нещодавно лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх заявив про необхідність дискусії щодо можливості повного припинення вогню на лінії фронту в Україні.

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