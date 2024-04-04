Не можна виключати заморожування війни в Україні, але це не принесе миру — голова МЗС Чехії
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що заморожування війни Росії проти України не приведе до стабільного миру, але такого варіанта виключати не можна. Про це він сказав у розмові з Deutsche Welle.
За його словами, війну вже було заморожено з 2014 до 2022 року, а нинішнє зіткнення — це продовження конфлікту, який розпочався десять років тому.
"Тож, на мій погляд, це не принесе справедливого та міцного миру європейському континенту", — сказав Ліпавський.
Він зазначив, що війна стала наслідком російського імперіалізму.
"Справжня проблема – це ідея, що лідер Кремля — чи то Путін, чи хтось інший — може піти, захопити шматок території грубою силою і проголосити: "Це моє", – заявив глава чеського МЗС.
Дипломат нагадав про окупацію Криму, частин територій Грузії та Молдови, а також наголосив, що російська пропаганда вже погрожує країнам Балтії, Польщі та навіть самій Чехії.
"Тому нам потрібно убезпечити Європу, ЄС, Чехію, а просте прагнення до заморожування безпеки не принесе. Але я не виключаю жодних сценаріїв, звичайно, багато може статися", – резюмував міністр.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що "пауза" у війні – не вихід, оскільки вона лише дасть Росії підготуватися до нового вторгнення.
- Замість того щоб закликати до заморожування конфлікту в Україні, західні лідери мають встановити кордони для російського диктатора Володимира Путіна та зупинити його, говорила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.
- Нещодавно лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх заявив про необхідність дискусії щодо можливості повного припинення вогню на лінії фронту в Україні.
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