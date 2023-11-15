Неплановая быстрая разборка. Россияне показали, что осталось от их позиции САУ у Авдеевки

В сети появилось видео полностью уничтоженной позиции российской 152-мм самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Автор видео, российский оккупант, утверждает, что машина была уничтожена вместе со всем экипажем.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

OSINT-ресурс In Factum геолоцировал место поражения САУ и отметил, что она работала в 11 км от позиций ВСУ в Авдеевке.

СПРАВКА. 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники противника. В боекомплект входят 50 выстрелов с осколочно-фугасными снарядами, управляемыми снарядами с лазерной подсветкой "Краснополь", снарядами-постановщиками помех радиосвязи и другими. Гаубица имеет высокую степень механизации процессов загрузки возимого боезапаса и зарядки пушки, наведения и восстановления наведения после выстрела.

4 ноября 2023 бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ уничтожили десятки единиц российской техники FPV-дронами за неделю – в частности "Солнцепек" и "Терминатор".

9 ноября бойцы подразделения "Белый волк" центра спецопераций "Альфа" Службы Безопасности Украины уничтожили 20 целей российских захватчиков за одну ночь, установив рекорд.

15 ноября потери армии РФ в Украине составили 820 человек, уничтожены также 58 артиллерийских систем. Это самые большие суточные потери артиллерии России с начала полномасштабного вторжения.

Читайте также: Бутусов об Авдеевке: Продвижение РФ опасно, но линия обороны стоит. Видео с "поля смерти"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.