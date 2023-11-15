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Неплановая быстрая разборка. Россияне показали, что осталось от их позиции САУ у Авдеевки

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 16:03
Неплановая быстрая разборка. Россияне показали, что осталось от их позиции САУ у Авдеевки - Фото
САУ "Мста-С" (Фото: сайт окупантов)

В сети появилось видео полностью уничтоженной позиции российской 152-мм самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Автор видео, российский оккупант, утверждает, что машина была уничтожена вместе со всем экипажем.

OSINT-ресурс In Factum геолоцировал место поражения САУ и отметил, что она работала в 11 км от позиций ВСУ в Авдеевке.

Фото: t.me/in_factum

СПРАВКА. 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники противника. В боекомплект входят 50 выстрелов с осколочно-фугасными снарядами, управляемыми снарядами с лазерной подсветкой "Краснополь", снарядами-постановщиками помех радиосвязи и другими. Гаубица имеет высокую степень механизации процессов загрузки возимого боезапаса и зарядки пушки, наведения и восстановления наведения после выстрела.
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Ульяна Кричковская
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