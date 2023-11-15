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Швидкий позаплановий демонтаж під Авдіївкою. Росіяни показали, що залишилося від їхньої позиції САУ

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 16:03
Швидкий позаплановий демонтаж під Авдіївкою. Росіяни показали, що залишилося від їхньої позиції САУ - Фото
САУ "Мста-С" (Фото: сайт окупантів)

У мережі з'явилося відео повністю знищеної позиції російської 152-мм самохідної артилерійської установки "Мста-С". Автор відео, російський окупант, стверджує, що машина була знищена разом з усім екіпажем.

OSINT-ресурс In Factum геолокував місце враження САУ й зазначив, що вона працювала за 11 км від позицій ЗСУ в Авдіївці.

Фото: t.me/in_factum

ДОВІДКА. 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" призначена для ураження відкритої й прихованої живої сили, озброєння та військової техніки противника. У боєкомплект входять 50 пострілів з осколково-фугасними снарядами, керованими снарядами з лазерним підсвічуванням "Краснопіль", снарядами-постановниками перешкод радіозв’язку та іншими. Гаубиця має високий ступінь механізації процесів завантаження боєзапасу, що перевозиться, і заряджання гармати, наведення і відновлення наведення після пострілу.
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Читайте також: Бутусов про Авдіївку: Просування РФ небезпечне, але лінія оборони стоїть. Відео з "поля смерті"

Уляна Кричковська
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