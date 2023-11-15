Швидкий позаплановий демонтаж під Авдіївкою. Росіяни показали, що залишилося від їхньої позиції САУ

У мережі з'явилося відео повністю знищеної позиції російської 152-мм самохідної артилерійської установки "Мста-С". Автор відео, російський окупант, стверджує, що машина була знищена разом з усім екіпажем.

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OSINT-ресурс In Factum геолокував місце враження САУ й зазначив, що вона працювала за 11 км від позицій ЗСУ в Авдіївці.

ДОВІДКА. 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" призначена для ураження відкритої й прихованої живої сили, озброєння та військової техніки противника. У боєкомплект входять 50 пострілів з осколково-фугасними снарядами, керованими снарядами з лазерним підсвічуванням "Краснопіль", снарядами-постановниками перешкод радіозв’язку та іншими. Гаубиця має високий ступінь механізації процесів завантаження боєзапасу, що перевозиться, і заряджання гармати, наведення і відновлення наведення після пострілу.

4 листопада 2023 року бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ знищили десятки одиниць російської техніки FPV-дронами за тиждень – зокрема "Солнцепек" і "Терминатор".

9 листопада бійці підрозділу "Білий вовк" центру спецоперацій "Альфа" Служби Безпеки України знищили 20 цілей російських загарбників за одну ніч, встановивши рекорд.

15 листопада втрати армії РФ в Україні склали 820 осіб, знищено також 58 артилерійських систем. Це найбільші добові втрати артилерії Росії від початку повномасштабного вторгнення.

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