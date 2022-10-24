Несмотря на обстрелы, подавляющее большинство украинцев за вооруженную борьбу с РФ – опрос

Несмотря на российские обстрелы, которые разрушающие инфраструктуру и убивают людей, подавляющее большинство украинцев (86%) считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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На вопрос, как реагировать на обстрелы украинских городов Россией – продолжать вооруженное сопротивление или переходить к переговорам, 86% респондентов ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся. В частности, среди них 71% полностью согласны с таким мнением (остальные 15% скорее согласны).

10% респондентов ответили, что нужно перейти к переговорам для скорейшего прекращения обстрелов, даже если придется пойти на уступки России.

Что касается регионального измерения: хотя с Запада на Восток и растет доля готовых к уступкам, но во всех регионах большинство придерживаются мнения, что нужно продолжать вооруженное сопротивление.

Даже на Востоке 69% придерживаются такого мнения (это отвечают люди, проживающие в Харьковской и Донецкой областях, которые подвергаются постоянным ракетным и артиллерийским обстрелам).

Среди респондентов, избравших русский язык для проведения интервью, также большинство (66%) считают, что нужно продолжать вооруженное сопротивление, даже если обстрелы продолжатся (и только 29% считают, что нужно начинать переговоры, даже если придется идти на уступки).

Опрос проводился 21-23 октября методом телефонных интервью, опрошено 1000 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Погрешность – не более 3,4%.

15 сентября 87% украинцев высказались против любых территориальных уступок России.

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Наталія Медведєва

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