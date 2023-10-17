"Нет альтернативы". Командир 3 ОШБр Билецкий объяснил, почему контрнаступление идет на юг

Командир 3 отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью Украинской правде ответил на вопрос, почему Силы обороны выбрали юг для контрнаступления. По его словам, здесь "нет альтернативы", поскольку наступление на восток вообще невозможно.

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"У нас есть один единственный вариант направления наступления – юг. Там можно выбирать разные участки фронта, но юг для нас безальтернативный", – сказал Билецкий.

Он объяснил, что Силы обороны находятся на внутренних линиях коммуникации, а российские оккупанты – на внешних (военные термины. – Ред.).

Это означает, что украинская армия при таком раскладе может "быстро перебросить войска с юга на Харьков", а Россия может наступать где угодно, но "перебросить свои войска, например, из Беларуси, при прорыве Сил обороны, им будет чрезвычайно тяжело логистически".

"Мы не можем наступать на Донбасс или в Белгородском направлении, потому что таким образом мы будем идти в бесконечный материковый массив России. У нас остается юг, потому что окончательное перерезание сухопутного коридора рано или поздно может привести к падению крымского анклава", – заявил Билецкий.

По его словам, в наступлении на юге сейчас нет "каких-либо серьезных преград", поэтому соответственно там есть шансы на успех.

17 октября 2023 года в утренней сводке Генштаба сообщили, что Силы обороны имели частичный успех у Вербового.

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