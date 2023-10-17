"Нет альтернативы". Командир 3 ОШБр Билецкий объяснил, почему контрнаступление идет на юг
Командир 3 отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью Украинской правде ответил на вопрос, почему Силы обороны выбрали юг для контрнаступления. По его словам, здесь "нет альтернативы", поскольку наступление на восток вообще невозможно.
"У нас есть один единственный вариант направления наступления – юг. Там можно выбирать разные участки фронта, но юг для нас безальтернативный", – сказал Билецкий.
Он объяснил, что Силы обороны находятся на внутренних линиях коммуникации, а российские оккупанты – на внешних (военные термины. – Ред.).
Это означает, что украинская армия при таком раскладе может "быстро перебросить войска с юга на Харьков", а Россия может наступать где угодно, но "перебросить свои войска, например, из Беларуси, при прорыве Сил обороны, им будет чрезвычайно тяжело логистически".
"Мы не можем наступать на Донбасс или в Белгородском направлении, потому что таким образом мы будем идти в бесконечный материковый массив России. У нас остается юг, потому что окончательное перерезание сухопутного коридора рано или поздно может привести к падению крымского анклава", – заявил Билецкий.
По его словам, в наступлении на юге сейчас нет "каких-либо серьезных преград", поэтому соответственно там есть шансы на успех.
- 17 октября 2023 года в утренней сводке Генштаба сообщили, что Силы обороны имели частичный успех у Вербового.
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