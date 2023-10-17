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Жестокие бои под Купянском, Донецком и Авдеевкой, есть успех ВСУ возле Вербового – карта

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 08:33
Жестокие бои под Купянском, Донецком и Авдеевкой, есть успех ВСУ возле Вербового – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали возле Купянска, Донецка и Авдеевки, украинские военные отбили вражеские атаки и имели успех на юге в районе Вербового. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Военные сообщили, что за сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения. Около Купянска отбито около 15 атак россиян в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще пять – возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.

Фронт в районі Куп'янська (Карта: deepstate)

В районе Бахмута украинские воины отразили три атаки оккупантов. Также отражены 15 атак возле Марьинки и еще пять атак – южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

Фронт в районі Бахмута (Карта: deepstate)

Фронт біля Мар'їнки (Карта: deepstate)

Россияне пытаются окружить Авдеевку – в течение суток Силы обороны отбили 10 атак.

Фронт в районі Авдіївки (Карта: deepstate)

На Запорожском направлении украинские военные не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работиного и западнее Вербового Запорожской области.

Есть успехи западнее Вербового.

Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ракетчики и артиллеристы поразили два вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
  • Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володиного.
  • ВСУ о наступлении на Авдеевку: Больницы Донецка переполнены ранеными, россияне выдохнутся.

Читайте также: РФ сильно бьет по Авдеевке, невозможно спасти людей из-под завалов – военная администрация

Милана Головань
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