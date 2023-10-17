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Запеклі бої під Куп'янськом, Донецьком та Авдіївкою, є успіх ЗСУ біля Вербового – мапа

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 08:33
Запеклі бої під Куп'янськом, Донецьком та Авдіївкою, є успіх ЗСУ біля Вербового – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російські окупанти атакували біля Куп'янська, Донецька й Авдіївки, українські військові відбили ворожі атаки та мали успіх на півдні в районі Вербового. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Військові повідомили, що за добу на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Біля Куп'янська відбито близько 15 атак росіян в районах Синьківки й Іванівки Харківської області та ще п'ять – біля Стельмахівки й Надії Луганської області.

Фронт в районі Куп'янська (Карта: deepstate)

У районі Бахмута українські воїни відбили три атаки окупантів. Також відбито 15 атак біля Мар'їнки та ще п'ять атак - південніше Золотої Ниви й південніше Пречистівки Донецької області.

Фронт в районі Бахмута (Карта: deepstate)

Фронт біля Мар'їнки (Карта: deepstate)

Росіяни намагаються оточити Авдіївку – протягом доби Сили оборони відбили 10 атак.

Фронт в районі Авдіївки (Карта: deepstate)

На Запорізькому напрямку українські військові не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Мають успіх західніше Вербового.

Українська авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ракетники й артилеристи уразили два вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
  • Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків і бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви й Володиного.
  • ЗСУ про наступ на Авдіївку: Лікарні Донецька переповнені пораненими, росіяни видихнуться.

Читайте також: РФ сильно б'є по Авдіївці, неможливо врятувати людей із-під завалів – військова адміністрація

Мілана Головань
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