RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Немає альтернативи". Командир 3 ОШБр Білецький пояснив, чому контрнаступ йде на південь

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 13:15
Андрій Білецький (Скриншот)

Командир 3 окремої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю Українській правді відповів на запитання, чому Сили оборони обрали південь для контрнаступу. За його словами, тут "немає альтернативи", оскільки наступ на схід взагалі наразі неможливий.

"У нас є один єдиний варіант напрямку наступу – південь. Там можна обирати різні ділянки фронту, але південь для нас безальтернативний", – сказав Білецький.

Він пояснив, що Сили оборони перебувають на внутрішніх лініях комунікації, а російські окупанти – на зовнішніх (військові терміни. – Ред.).

Це означає, що українська армія за такого розкладу може "швидко перекинути війська з півдня на Харків", а Росія може наступати будь-де, але "перекинути свої війська, наприклад, з Білорусі, у разі прориву Сил оборони, їм буде надзвичайно важко логістично".

"Ми не можемо наступати на Донбас або у Бєлгородському напрямку, тому що таким чином ми будемо йти у нескінченний материковий масив Росії. У нас залишається південь, тому що остаточне перерізання сухопутного коридору раніше чи пізніше може призвести до падіння кримського анклаву", – заявив Білецький.

За його словами, у наступі на півдні зараз немає "якихось серйозних перепон", тому відповідно там є шанси на успіх.

  • 17 жовтня 2023 року у ранковому зведенні Генштабу повідомили, що Сили оборони мали частковий успіх біля Вербового.

Читайте також: Росіяни дізнались, скільки місцевих їх підтримує в окупації на півдні. Це лише 5% – ССО

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаандрій білецькийконтрнаступпівдень
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 