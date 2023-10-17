"Немає альтернативи". Командир 3 ОШБр Білецький пояснив, чому контрнаступ йде на південь

Командир 3 окремої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю Українській правді відповів на запитання, чому Сили оборони обрали південь для контрнаступу. За його словами, тут "немає альтернативи", оскільки наступ на схід взагалі наразі неможливий.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У нас є один єдиний варіант напрямку наступу – південь. Там можна обирати різні ділянки фронту, але південь для нас безальтернативний", – сказав Білецький.

Він пояснив, що Сили оборони перебувають на внутрішніх лініях комунікації, а російські окупанти – на зовнішніх (військові терміни. – Ред.).

Це означає, що українська армія за такого розкладу може "швидко перекинути війська з півдня на Харків", а Росія може наступати будь-де, але "перекинути свої війська, наприклад, з Білорусі, у разі прориву Сил оборони, їм буде надзвичайно важко логістично".

"Ми не можемо наступати на Донбас або у Бєлгородському напрямку, тому що таким чином ми будемо йти у нескінченний материковий масив Росії. У нас залишається південь, тому що остаточне перерізання сухопутного коридору раніше чи пізніше може призвести до падіння кримського анклаву", – заявив Білецький.

За його словами, у наступі на півдні зараз немає "якихось серйозних перепон", тому відповідно там є шанси на успіх.

17 жовтня 2023 року у ранковому зведенні Генштабу повідомили, що Сили оборони мали частковий успіх біля Вербового.

Читайте також: Росіяни дізнались, скільки місцевих їх підтримує в окупації на півдні. Це лише 5% – ССО

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.