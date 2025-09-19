Нет признаков, что Путин заинтересован в мире с Украиной – глава британской службы МИ-6

Ричард Мур считает, что Россия "откусила больше, чем может прожевать" в войне против Украины

Ричард Мур (Фото: EPA/STEPHANE MAHE)

Великобритания не видит доказательств того, что диктатор России Владимир Путин заинтересован в мирных переговорах. Об этом заявил глава секретной разведки страны МИ-6 Ричард Мур, выступая в Стамбуле, передает Reuters.

Мур заявил, что Путин "откусил больше, чем может прожевать" и недооценил украинцев в войне.

По словам главы МИ-6, Россия заинтересована не в мирных переговорах, а исключительно в капитуляции Украины.

Во время выступления в Турции Мур объявил о том, что британская разведка МИ-6 будет вербовать агентов, в том числе из России, в даркнете. Инструкции, как попасть на портал, опубликуют в YouTube.