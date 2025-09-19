Нет признаков, что Путин заинтересован в мире с Украиной – глава британской службы МИ-6
Великобритания не видит доказательств того, что диктатор России Владимир Путин заинтересован в мирных переговорах. Об этом заявил глава секретной разведки страны МИ-6 Ричард Мур, выступая в Стамбуле, передает Reuters.
Мур заявил, что Путин "откусил больше, чем может прожевать" и недооценил украинцев в войне.
По словам главы МИ-6, Россия заинтересована не в мирных переговорах, а исключительно в капитуляции Украины.
Во время выступления в Турции Мур объявил о том, что британская разведка МИ-6 будет вербовать агентов, в том числе из России, в даркнете. Инструкции, как попасть на портал, опубликуют в YouTube.
- 13 сентября спецпосланник США Келлог усомнился в успехах РФ на фронте. По его словам, если бы Россия побеждала, то была бы сейчас под Одессой и Днепром.
- 18 сентября Трамп заявил, что Путин его подвел, но подчеркнул, что война РФ против Украины "будет решена".
