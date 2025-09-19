Британская разведка МИ-6 будет вербовать агентов, в том числе из России, в даркнете
Британская спецслужба МИ-6 запустит специальный портал в даркнете, чтобы получать секретную информацию от агентов в России и по всему миру. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании, передает Reuters.
Секретная разведывательная служба (SIS) планирует использовать даркнет-портал под названием Silent Courier. Шпионы со всего мира смогут безопасно передавать сведения о незаконной деятельности из любой точки мира или предлагать собственные услуги.
Ожидается, что официально о своих планах британская служба объявит 19 сентября в Стамбуле.
"Сегодня мы просим тех, кто располагает конфиденциальной информацией о глобальной нестабильности, международном терроризме или деятельности враждебных государственных разведок, связаться с MИ-6 по защищенному интернету. Наша виртуальная дверь открыта для вас", – скажет уходящий глава секретной службы Ричард Мур.
В рекламном ролике для этого объявления МИ-6 заявила, что основой деятельности службы всегда были личные встречи, но теперь она обратилась к "анонимности даркнета". Инструкции, как пользоваться порталом, будут размещены на канале МИ-6 на YouTube.
"Поскольку мир меняется, а угрозы, с которыми мы сталкиваемся, множатся, мы должны гарантировать, что Британия всегда будет на шаг впереди наших противников. Теперь мы подкрепляем их усилия передовыми технологиями, чтобы МИ-6 могла вербовать новых шпионов для Великобритании — в России и по всему миру", – заявила министр иностранных дел Иветт Коппер.
- В июне сообщалось, что британскую секретную разведку МИ-6 впервые возглавит женщина. В должность она вступит этой осенью, после ухода действующего главы.
- 27 августа разведка сообщала, что РФ вербует женщин из Африки, Азии и Латинской Америки для производства дронов.
Комментарии (0)