Британская разведка МИ-6 будет вербовать агентов, в том числе из России, в даркнете

Здание МИ-6 в Лондоне (Фото: wikipedia)

Британская спецслужба МИ-6 запустит специальный портал в даркнете, чтобы получать секретную информацию от агентов в России и по всему миру. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании, передает Reuters.

Секретная разведывательная служба (SIS) планирует использовать даркнет-портал под названием Silent Courier. Шпионы со всего мира смогут безопасно передавать сведения о незаконной деятельности из любой точки мира или предлагать собственные услуги.

Ожидается, что официально о своих планах британская служба объявит 19 сентября в Стамбуле.

"Сегодня мы просим тех, кто располагает конфиденциальной информацией о глобальной нестабильности, международном терроризме или деятельности враждебных государственных разведок, связаться с MИ-6 по защищенному интернету. Наша виртуальная дверь открыта для вас", – скажет уходящий глава секретной службы Ричард Мур.

В рекламном ролике для этого объявления МИ-6 заявила, что основой деятельности службы всегда были личные встречи, но теперь она обратилась к "анонимности даркнета". Инструкции, как пользоваться порталом, будут размещены на канале МИ-6 на YouTube.

"Поскольку мир меняется, а угрозы, с которыми мы сталкиваемся, множатся, мы должны гарантировать, что Британия всегда будет на шаг впереди наших противников. Теперь мы подкрепляем их усилия передовыми технологиями, чтобы МИ-6 могла вербовать новых шпионов для Великобритании — в России и по всему миру", – заявила министр иностранных дел Иветт Коппер.