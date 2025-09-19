Британська розвідка МІ-6 вербуватиме агентів, зокрема з Росії, у даркнеті

Раніше розвідка орієнтувалася виключно на особисті зустрічі з інформаторами, але має намір використовувати "передові технології"

Будівля МІ-6 у Лондоні (Фото: wikipedia)

Британська спецслужба МІ-6 запустить спеціальний портал у даркнеті, щоб отримувати секретну інформацію від агентів у Росії та по всьому світу. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії, передає Reuters.

Секретна розвідувальна служба (SIS) планує використовувати даркнет-портал під назвою Silent Courier. Шпигуни з усього світу зможуть безпечно передавати відомості про незаконну діяльність з будь-якої точки світу або пропонувати власні послуги.

Очікується, що офіційно про свої плани британська служба оголосить 19 вересня у Стамбулі.

"Сьогодні ми просимо тих, хто має конфіденційну інформацію про глобальну нестабільність, міжнародний тероризм або діяльність ворожих державних розвідок, зв'язатися з МІ-6 через захищений інтернет. Наші віртуальні двері відкриті для вас", – скаже глава секретної служби Річард Мур, який йде.

У рекламному ролику для цього оголошення МІ-6 заявила, що основою діяльності служби завжди були особисті зустрічі, але тепер вона звернулася до "анонімності даркнету". Інструкції, як користуватися порталом, будуть розміщені на каналі МІ-6 на YouTube.

"Оскільки світ змінюється, а загрози, з якими ми стикаємося, множаться, ми повинні гарантувати, що Британія завжди буде на крок попереду наших супротивників. Тепер ми підкріплюємо їхні зусилля передовими технологіями, щоб МІ-6 могла вербувати нових шпигунів для Великої Британії – у Росії та по всьому світу", – заявила міністерка закордонних справ Іветт Коппер.