Немає ознак, що Путін зацікавлений у мирі з Україною – глава британської служби МІ-6

Річард Мур вважає, що Росія "відкусила більше, ніж може прожувати" у війні проти України

Річард Мур (Фото: EPA/STEPHANE MAHE)

Велика Британія не бачить доказів того, що диктатор Росії Володимир Путін зацікавлений у мирних переговорах. Про це заявив глава секретної розвідки країни МІ-6 Річард Мур, виступаючи в Стамбулі, передає Reuters.

Мур заявив, що Путін "відкусив більше, ніж може прожувати" і недооцінив українців у війні.

За словами глави МІ-6, Росія зацікавлена не в мирних переговорах, а виключно в капітуляції України.

Під час виступу в Туреччині Мур оголосив про те, що британська розвідка МІ-6 буде вербувати агентів, зокрема з Росії, в даркнеті. Інструкції, як потрапити на портал, опублікують у YouTube.