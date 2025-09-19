Немає ознак, що Путін зацікавлений у мирі з Україною – глава британської служби МІ-6
Велика Британія не бачить доказів того, що диктатор Росії Володимир Путін зацікавлений у мирних переговорах. Про це заявив глава секретної розвідки країни МІ-6 Річард Мур, виступаючи в Стамбулі, передає Reuters.
Мур заявив, що Путін "відкусив більше, ніж може прожувати" і недооцінив українців у війні.
За словами глави МІ-6, Росія зацікавлена не в мирних переговорах, а виключно в капітуляції України.
Під час виступу в Туреччині Мур оголосив про те, що британська розвідка МІ-6 буде вербувати агентів, зокрема з Росії, в даркнеті. Інструкції, як потрапити на портал, опублікують у YouTube.
- 13 вересня спецпосланець США Келлог засумнівався в успіхах РФ на фронті. За його словами, якби Росія перемагала, то була б зараз під Одесою і Дніпром.
- 18 вересня Трамп заявив, що Путін його підвів, але підкреслив, що війна РФ проти України "буде вирішена".
